HOLLIS BROWN: Neues Album kommt im Juni!

Die New Yorker Band HOLLIS BROWN veröffentlicht ihr neues Album "Ozone Park" am 07. Juni via Mascot Label Group. Der Sound des Quartetts ist eine Mischung aus zeitlosem, bisweilen Blues-und Southern-Rock-getränktem Rock, Garage- und Indie-Sound sowie hier und da einer guten Prise Americana!



Einen Vorgeschmack gibt das Video zu dem Song 'Do Me Right', das ihr euch hier anschauen könnt:





