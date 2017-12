VANTABLACK WARSHIP bringt

Am 26. Januar wird die Band aus Quebec das Album mit dem sperrgen Titel "Abrasive Pulmonic Speak" veröffentlichen, das bereits über ihre Bandcamp-Seite vorbestellbar ist (leider nur digital). Diese Lieder werden enthalten sein:

1. Another Dead Rockstar (3:04)

2. Black Tongue Bertha (2:41)

3. Blood On The Mat (3:00)

4. Kill The Kid (2:44)

5. Ruderalis (2:26)

6. Abrasive Pulmonic Speak (2:57)

7. The Blackhole (2:52)

8. Crisis (4:57)

Die Band hat einen Trailer dazu produziert: Youtube.