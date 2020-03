VELNIAS: Neuen Song 'Supernal Emergent' veröffentlicht

Die in Colorado behaimatete Band VELNIAS wird am 27.03.2020 ihr drittes Studioalbum veröffentlichen. Es trägt den Namen "Scion Of Aether" und wird via Eisenwald veröffentlicht. Daraus hat die Band den Song 'Supernal Emergent' veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Fissures Within The Construct [2:44]

2. Pariah Of The Infinite [11:04]

3. Aurora Rune [9:28]

4. Confluence Of Entropic Umbra [1:41]

5. Supernal Emergent [9:36]

6. Oblivion Horizon - Null Terminus [15:11]



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

10.04.2020 - Copenhagen (DK) - Pumpehuset

11.04.2020 - Jena (DE) - Kassablanca

12.04.2020 - Münster (DE) - Culthe Festival

13.04.2020 - Manchester (UK) - Satans Hollow

14.04.2020 - London (UK) - New Cross Inn

15.04.2020 - Brussel (BE) - Magasin4

16.04.2020 - Hamburg (DE) - Kulturpalast

17.04.2020 - Aarhus (DK) - Royal Metal Fest

18.04.2020 - Lichtenfels (DE) - Ragnarök Festival

19.04.2020 - Salzburg (AT) - Rockhouse

20.04.2020 - Ljubljana (SI) - Orto Bar

21.04.2020 - Venice (IT) - Revolver Club

22.04.2020 - Budapest (HU) - Dürer Kert

23.04.2020 - Vienna (AT) - Viper Room

24.04.2020 - Karlsruhe (DE) - Dudefest / The Black Edition

26.04.2020 - Winterthur (CH) - Gaswerk

27.04.2020 - Nantes (FR) - Le Ferrailleur

28.04.2020 - Cologne (DE) - Club Volta

29.04.2020 - Munich (DE) - Backstage

30.04.2020 - Berlin (DE) - Walpurgisnacht Fest

01.05.2020 - Rotterdam (NL) - Baroeg

02.05.2020 - Drachten (NL) - Iduna

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: velnias scion of aether supernatural emergent eisenwald