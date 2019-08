VELVET VIPER: Artwork vom kommenden Album enthüllt

VELVET VIPER erfreut sich neuer Stärke und veröffentlicht deshalb am 25. Oktober via Massacre Records ihr neues Album mit dem Titel "The Pale Man Is Holding A Broken Heart". Mix und Mastering übernahm kein Geringerer als Tommy Newton und für das tolle Artwork zeigt sich MS Art Designs verantwortlich.

Hier schon mal die kommenden Titel: