DOUBLE CRUSH SYNDROME: Neues Video veröffentlicht!

Letzten Sonntag trat Andy Brings mit seiner Band DOUBLE CRUSH SYNDROME im ZDF-Fernsehgarten auf. Zur Aufführung kam eine rockige Version des Andy Borg Hits 'Die berühmten drei Worte'.



Andy Brings: "Als die Bestätigung kam, dass wir im ZDF Fernsehgarten auftreten werden, war uns sofort klar, dass wir uns dafür etwas ganz besonderes einfallen lassen wollen. Mit unserer Coversion von Andy Borgs 'Die berühmten drei Worte' verneigen wir uns vor dem ZDF, einer großen und schönen Zeit, unserer eigenen Jugend, und vor Songs, die jeder kennt und gerne mitsingt, egal ob betrunken oder nüchtern. Wir lieben was wir tun, und tun was wir lieben, alles andere ist keine Option für uns. First rule: NO RULES!"



Das Stück wird auch auf dem kommenden DOUBLE CRUSH SYNDROME Album Death To Pop zu finden sein, welches am 25. Oktober 2019 via Arising Empire escheinen wird. Diese Woche wurde eine Videoclip zu der Nummer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:



DOUBLE CRUSH SYNDROME »Death To Pop Tour 2020«



15.01.20 GB London - Thousand Island

17.01.20 DE Köln - Helios 37

18.01.20 DE Bochum - Rotunde

19.01.20 DE Frankfurt - Elfer Music Club

21.01.20 DE München - Backstage

22.01.20 AU Wien - Chelsea

23.01.20 CZE Prag - Klub 007 Strahov

24.01.20 DE Leipzig - Bandhaus

25.01.20 DE Berlin - Maze

26.01.20 DE Hamburg - Indra



Tickets für die Tour gibt es bereits auf Eventim.