VENOM - Vinyl-Boxset zum 40. Wiegenfest

Die Black-Metal-Urväter und NWoBHM-Veteranen VENOM bringen zum 40. Bandjubiläum ein luxuriöses Vinyl-Boxset heraus, welches am 31.05.2019 in die Läden kommen und den Titel "In Nomine Satanas" tragen soll. Enthalten sein werden die ersten vier Studioalben "Welcome To Hell" (1981), "Black Metal" (1982), "At War With Satan" (1984) und "Possessed" (1985), eine "Bloodlust"-Shape-Single, sowie die klassische Doppel-Livescheibe "Eine kleine Nachtmusik" (1986) und eine 2-LP-Compilation namens "Sons Of Satan", die Raritäten, Demos und mehr enthalten wird. Alle LPs erscheinen im farbigen Vinyl, mit geprägtem Sleeve, Postern und vielem mehr. Dazu wird es auch ein vollformatiges Buch in LP-Größe mit aktuellen Interviews mit Cronos, Mantas und Abaddon geben, sowie Photos, eine Tourplakat-Reproduktion aus "Seven Dates Of Hell"-Tagen, das zugehörige Programmheft als Faksimile und einen "Legions"-Backpatch.



Detaillierte Bilder, Tracklists und eine Möglichkeit zum Vorbestellen gibt es im Webshop der Band:

https://venom.tmstor.es/cart/product.php?id=41993

Zusätzlich soll es unter dem Titel "In Nomine Satanas - The Neat Anthology" auch eine Doppel-LP als Best of mit 22 Tracks und eine Doppel-CD mit 43 Tracks als Mediabook geben, letzteres mit zwei bislang unveröffentlichten Songs.

Auf YouTube gibt es einen Trailer zum Boxset: