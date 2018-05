VHÄLDEMAR:

Das 2013er Album der Spanier wird 12. Juni über Fighter Records neu veröffentlicht werden. Ursprünglich war das Album als Eigenpressung erschienen, doch die Neuauflage wird einen Bonustrack enthalten und damit folgende Trackliste haben:

1. Rock City

2. Black Thunder

3. Danger Street

4. The Rest of My Life

5. Beginning (inst.)

6. Shadows of Combat

7. The Old Man

8. Old King's Visions (Part IV)

9. Power of the Night

10. End of the World

11. Metal & Roll

12. Oblivion

13. King of the Night (bonus)

Das Lied 'Black Thunder' gibt es bereits als Hörprobe: Youtube.