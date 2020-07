VICIOUS RUMORS mit Lyrikvideo zum bevorstehenden Album

Wie bereits berichtet, werden die Bay-Area-Metaller VICIOUS RUMORS am 21.08.2020 über Steamhammer Records ihr dreizehntes Studioalbum "Celebration Decay" veröffentlichen. Das Album entstand in den Trident Studios in Pacheco, Kalifornien unter der Regie von Bandgründer/Gitarrist Geoff Thorpe und Produzent Juan Urteaga. Die Scheibe wird elf neue Stücke enthalten und erstmals Nick Courtney (ex-GLADIUS) als neuen Sänger auf Platte präsentieren, der schon seit 2018 live mit der Band unterwegs ist.

Eine erste Hörprobe gibt es nun in Form des Lyrikvideos zum neuen Stück 'Death Eternal', das bereits auf YouTube und hier bei uns im eingebetteten Stream bewundert werden kann: