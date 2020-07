GLACIER mit Hörprobe zum im Oktober erscheinenden Album

GLACIER, die US-Power-Metal-Veteranen aus Portland im Staate Oregon melden sich 35 Jahre nach ihrer legendären EP mit ihrem ersten vollständigen Studioalbum aus der Versenkung zurück, und das zeigt die Band von einer recht melodischen, verspielten und eingängigen Seite, wie die erste Hörprobe zum neuen Song 'Eldest And Truest' auf YouTube verheißt. Das Album wird den Titel "The Passing Of Time" tragen, ein zur Band passendes Artwork tragen und im Oktober dieses Jahres auf No Remorse Records erscheinen.

Trackliste:



1. Eldest and Truest

2. Live for the Whip

3. Ride Out

4. Sands of Time

5. Valor

6. Into the Night

7. Infidel

8. The Temple and the Tomb