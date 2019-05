VICTORIUS ist jetzt bei Napalm unter Vertrag

Da kommt wieder etwas für die metallische Spaßfraktion und Napalm Records steigt voll drauf ein. Die deutsche Band und ihr neues Label rufen euch ein fröhliches "Slay the alien scum!" entgegen und arbeiten gemeinsam am kommenden, fünften Album, das für 2020 angekündigt ist. Das letzte Album "Heart of the Phoenix" hat unserem Kollegen Marius Lühring und die letzte EP "Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus" Mitarbeiter Mario Dahl ziemlich gut gefallen, mal sehen, ob die Leipziger daran anknüpfen kann.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Frank Jaeger Tags: victorius