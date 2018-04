VIDEOPREMIERE: HELLWERK mit 'WTF'!

Am 27. April erscheint mit '13 Steps To The End' das neue Album der Frankfurter Härtner HELLWERK. Die Band mischt geradlinige Industrial-Metal-Sounds mit Einflüssen aus Hard Rock, EBM und Gothic Rock und spielt vor allem mit dem facettenreichem Gesang von Frontfrau Anny Missix. Das eigenproduzierte Werk erscheint auf Bellfire Records. Exklusiv dürfen wir euch heute zum Tag der Single-Veröffentlichung das neue Lyric-Video zu 'WTF' präsentieren. Das sagt die Band zum Song:

"Der Song 'WTF' beschreibt für uns die Ohnmacht gegenüber einer sich immer wiederholenden Geschichte. Kriegstreiberei, Machtstreben und die endlose Gier nach Geld ziehen die Welt in Mitleidenschaft. Es fühlt sich für uns sehr befreiend an, diesen Song zu performen, um der Wut über die Missstände in dieser Welt Luft zu verschaffen, aber auch, diese Message damit nach außen transportieren zu können."

Hier findet ihr das Schmuckstück: YouTube

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage der Band: http://www.hellwerkmusic.com/