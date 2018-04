BIFFY CLYRO: Stromlose VÖ im Mai

Die fantastischen Schotten von BIFFY CLYRO wurden von MTV auserkoren das in den Neunzigern so beliebte "MTV Unplugged"-Format wieder zu beleben. Das dazugehörige Konzert ging am 08. November im Londoner Roundhouse über die Bühne. Am 25. Mai erscheint der dazugehörige Live-Mitschnitt als CD/DVD, CD oder Vinyl.



In ausgewählten Städten werden Simon Neil und Johnston-Brüder für Unplugged-Shows einen Stop einlegen.





27.09.2018 München, Philharmonie

28.09.2018 Berlin, Admiralspalast

29.09.2018 Frankfurt, Alte Oper

02.10.2018 Zürich, Theater 11

03.10.2018 Amsterdam, Paradiso



Die Setlist beinhaltet einige Überraschungen wie das Cover des BEACH BOYS-Klassikers 'God Only Knows' und dem brandneuen Song 'Different Kind Of Love' und liest sich wie folgt:



The Captain Biblical Re-arrange Drop It Black Chandelier Folding Stars Different Kind Of Love Mountains God Only Knows Opposite Small Wishes Bubbles Medicine Many of Horror Machines



Als Vorgeschmack hier schon einmal 'Many Of Horror':







Picture used with kind permission, Credit: Andy Willsher