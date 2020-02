VISIONS OF ATLANTIS ist unterwegs

Die europäischen Symphonic Metaller haben ihre Tournee zum aktuellen Album "Wanderer", das tolle Charterfolge vorweisen kann wie Platz 39 in Deutschland, Platz 30 in den USA und Platz 17 im Vereinigten Königreich, gestartet. Hier sind die Termine:

Vorband: CHAOS MAGIC featuring Caterina Nix, Morlas Memoria

14.02.20 IT – Mantova / Arci Tom

15.02.20 IT – Retorbido / Dagda Club

16.02.20 FR – Lyon / CCO

17.02.20 FR – Marseille / Jas’Rod

18.02.20 ES – Barcelona / Sala Boveda

19.02.20 ES – Madrid / Caracol Club

21.02.20 PT – Porto / Metalpoint

22.02.20 PT – Lisbon / RCA Club

23.02.20 ES – Vitoria / Urban Rock Concept

24.02.20 ES – Zaragoza / Civicio Delicias

26.02.20 FR – Nantes / Le Ferrailleur

27.02.20 FR – Colmar / Le Grillen

28.02.20 DE – Memmingen / Kaminwerk

29.02.20 DE – Nürnberg / Der Cult



Vorbands: EDENBRIDGE, SCARLET AURA, LEECHER

17.04.20 AT – Graz / Explosiv

18.04.20 CH – Wetzikon / Hall of Fame

19.04.20 DE – Trier / Mergener Hof

21.04.20 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

22.04.20 FR – Paris / Backstage By The Mill

23.04.20 UK – London / The Underworld

24.04.20 UK – Manchester / Rebellion

25.04.20 NL – Utrecht / De Helling

26.04.20 DE – Leipzig / Hellraiser

28.04.20 DE – Köln / Helios 37

29.04.20 NL – Tilburg / 013

30.04.20 DE – Hamburg / Headcrash

01.05.20 DE – Erfurt / From Hell

02.05.20 CZ – Prague / Nova Chmelnice

03.05.20 AT – Vienna / Szene

Hier kann man sich einstimmen mit 'Nothing Lasts Forever': Youtube.