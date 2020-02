KORPIKLAANI besingt 'Birra Birra'

Ich glaube, die Finnen haben vor. diesen Song völlig totzureiten. Jetzt gibt es mit 'Birra Birra' die drölfzigste Version von 'Beer Beer' als digitale Single, bei dem SKILTRON-Sänger Emilio Souto als Gast mit von der Partie ist: Youtube.

Emilio dazu: "Ich habe die Jungs von KORPIKLAANi in den Petrax Studios während den Aufnahmen zu 'Kulkija' besucht und Jonne erzählte mir von seiner Idee, viele Versionen von 'Beer Beer' in verschiedenen Sprachen aufzunehmen und fragte mich, ob ich ihm mit den Lyrics zur spanischen Version helfen könnte. Ich schlug vor, eine Version mit argentinischem Slang aufzunehmen und sie liebten die Idee! Und auf einmal, wenige Momente nachdem ich die Lyrics fertig geschrieben hatte, war ich auf einmal mitten drin, die Vocals aufzunehmen! Vielleicht hatten wir an dem Tag ein bisschen zu viel Birra, dass wir so eine verrückte Version gemacht haben ;) Disfruten, escabien y a rockear!"

Momentan sind die Finnen live außerhalb unserer Lande unterwegs, aber im Sommer kann man sie hier auf diesen Festivals sehen:

28.08. D Crispendorf - Wolfszeit Festival

06.09. D Selb - Festival Mediaval