VIXEN: Neue Sängerin

Die amerikanische All-Girl-Band VIXEN hat vor ein paar Tagen überraschend bekanntgegeben, dass sie und Sängerin Janet Gardner in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Nun haben die beiden Ur-Mitglieder Share Ross (bass) und Roxy Petrucci (drums) samt Gitarristin Brittany Denaro mit FEMME-FATALE-Frontfrau Lorraine Lewis einen Ersatz via Facebook vorgestellt:

"Waiting for the Big One?!? Then wait no more! Show some love and support for Hurricane Lorraine Lewis! Back with Vixen to take care of some unfinished business! Join us on our 2019 "There's No Cryin' In Rock N Roll" Roadshow. See you at The Show!"