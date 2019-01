WHILE SHE SLEEPS: Neues Album am ersten Märztag

Die britische Formation ist nach zwei gut beachteten Alben mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet. Nun geht es um das neue, dritte Album, was in Eigenproduktion aber mit Hilfe von Spinefarm Records geladen wird. Es wird am 01.03.2019 erscheinen, schlichtweg "So What?" heissen. Nach der ersten Auskopplung 'Anti-Social' ist bereits Stück Zwei 'Haunt Me' abrufbar.

Ausserdem gibt es bereits im Februar 2019 eine Tour der Band. Hier die Termine:

03.02.2019 Hamburg, Markthalle

05.02.2019 Münster, Skaters Palace

07.02.2019 Leipzig, Täubchenthal

08.02.2019 Berlin, Huxleys

13.02.2019 Nürnberg, Hirsch

15.02.2019 Frankfurt, Batschkapp

19.02.2019 München, Technikum

22.02.2019 Stuttgart, LKA Longhorn

23.02.2019 Köln, Essigfabrik

