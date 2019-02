VLTIMAS: Death-Metal-Supergroup mit neuem Lyric-Video!

Hinter VLTIMAS stecken David Vincent (Ex MORBID ANGEL) am Gesang, Rune "Blasphemer" Eriksen (Ex MAYHEM, AURA NOIR) an der Gitarre und Flo Mounier (CRYPTOPSY) am Schlagzeug.

Am 29.03.2019 veröffentlicht Season Of Mist das Debüt "Something Wicked Marches In", schaut euch hier das neue Lyric-Video zum Song 'Diabolus Est Sanguis' an:

https://www.youtube.com/watch?v=FY5WM8Oj7zQ

Die Tracklist von "Something Wicked Marches In" liest sich wie folgt:

01. Something Wicked Marches In (4:28)

02. Praevalidus (3:39)

03. Total Destroy! (2:57)

04. Monolilith (5:25)

05. Truth And Consequence (3:42)

06. Last Ones Alive Win Nothing (5:29)

07. Everlasting (3:40)

08. Diabolus Est Sanguis (3:27)

09. Marching On (5:34)