VOID KING bringt uns das

Am 13. September wird das zweite Album der US Doomster über das niederländische Label Off The Record veröffentlicht werden, aus dem wir mit 'The Longest Winter' schon mal einen schwerwiegenden Song zu hören bekommen: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. A Lucid Omega

2. Leftover Savages

3. Burnt At Both Ends

4. of Whip And Steed

5. Temples Made of Bone

6. Learning From The Ashes

7. Crippled Chameleon

8. The Longest Winter

Vorbestellungen für die CD kann man auf der Bandcamp-Seite der Band tätigen.