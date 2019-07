VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2019: Details zum Rahmenprogramm veröffentlicht

Am 07.09.2019 steigt die dritte Auflage des Festivals Volle Kraft Voraus in Neu-Ulm (Ratiopharm Arena).



Neben den Konzerten gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm in Form von Autogrammstunden und einer großzügigen Open Air Chill Out-Area. Zudem wird es auch wieder den EISBRECHER-Flohmarkt geben. Dort werdenden persönliche Dinge der Band zugunsten eines guten Zwecks verkauft. Der erzielte Ertrag im letzten Jahr belief sch auf gut 4.000 Euro. Er kam der gemeinnützigen Organisationen "Artists for Kids" und "Der Bunte Kreis-Wir helfen Kindern" zugute.



Das Programm des Indoor-Festivals sieht so aus:

Einlass: 13:00

15:00 – 15:30 HELDMASCHINE

15:55 – 16:35 A LIFE DIVIDED

17:05 – 18:00 DIARY OF DREAMS

18:30 – 19:30 MONO INC.

20:00 – 21:00 AND ONE

21:30 – 23:30 EISBRECHER (FULLTIME SHOW)



Die Autogrammstunden finden zu folgenden Zeiten statt:

13:30 – 15:00 EISBRECHER

16:20 – 17:00 HELDMASCHINE

17:50 – 18:30 A LIFE DIVIDED

19:10 – 20:00 DIARY OF DREAMS



Für die Gäste stehen kostenfreie Besucherparkplätze direkt an der Arena zur Verfügung. Tickets gibt es im Eislandshop sowie bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.



Quelle: Result Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: volle kraft voraus festival 2019 ratiopharm arena neu ulm eisbrecher and one mono inc diary of dreams a life divided heldmaschine