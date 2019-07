LORDI: Live-DVD

Am 26. Juli ist es soweit: Die Welt bekommt die erste Live-DVD der finnischen Monster-Rocker zu Gesicht. "Recordead Live – Sextourcism In Z7", so der Lordi-typische Name der Veröffentlichung, beinhaltet neben der im Z7 aufgezeichneten Show noch Bonusmaterial, Musikvideos und eine Dokumentation. Wer schon mal ein Ohr bzw. einen Blick riskieren will, kann das hier auf YouTube tun.

