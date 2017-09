VON HERTZEN BROTHERS: Der Krieg ist vorbei, Brandstifter auf freiem Fuß

Die fabuläsen, finnischen VON HERTZEN BROTHERS veröffentlichen am 03.11.2017 ihr neues Album " The War Is Over" via Mascot. Einen ersten Vorgeschmack bietet jetzt die erste Single 'The Arsonist', die schon mal mächtig Laune bereitet.



Wer die Finnen auf Tour sehen möchte, muss alllerdings einige Reisestrapazen auf sich nehmen, da es bislang nur Termine in UK und Finnalnd gibt. Da der Berg aber scheinbar nicht zum Propheten kommt, trifft man mich am 18. November in Wolverhampton.



Und überhaupt: hört mehr Brüdermusik!

Quelle: Von Hertzen Brothers Redakteur: Peter Kubaschk Tags: von hertzen brothers the war is over the arsonist