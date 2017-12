VOODOO CIRCLE:

Am 9. Februar wird das neue Album als Download, CD und Vinyl erscheinen. Darauf enthalten sein werden diese Lieder:

01. Running Away From Love

02. Higher Love

03. Walk On The Line

04. You Promised Me Heaven

05. Just Take My Heart

06. Where Is The World We Love

07. Ultimate Sin

08. Chase Me Away

09. Unknown Stranger

10. Dreamchaser

11. Love Is An Ocean

12. Time For The Innocent (Bonus track on Digipak)

13. There's More To See (Bonus track on Digipak)

Auf "Raised On Rock" hat die Band einen neuen Frontmann. Herbie Langhans tritt in die großen Fußstapfen von Davod Readman. Bandleader Alex Beyrodt: "Das Kuriose an dieser Geschichte ist, dass Herbie und ich uns vorher nie getroffen hatten, sondern zum allerersten Mal persönlich miteinander sprachen, nachdem wir wenige Minuten vorher gemeinsam 100.000 Leute vor der Bühne und etwa vier Millionen Zuschauer am Fernsehgerät gerockt hatten. Ich finde, dass die Band mit Herbie noch eigenständiger, etwas weniger bluesig, dafür umso kerniger klingt. Dadurch konnte ich auch an Ideen arbeiten, die zu Herbies Vorgänger David Readman vermutlich nicht so recht gepasst hätten, sich für Herbies kraftvolle Stimme dagegen geradezu perfekt eignen."

Die Band hatte das Stück 'Higher Love' gespielt, dass bis in die Gründungszeit der Band zurückgeht und nun endlich veröffentlicht werden wird. Dei Keyboards wurden übrigens von Corvin Bahn eingespielt.