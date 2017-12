LETTERS FROM THE COLONY: Debüt im Februar

Das ist aber eine wilde Mischung. Bevor ich etwas sage, hier ist das erste Video der Band: Youtube.

Am 16. Februar wird "Vignette" über Nuclear Blast veröffentlicht werden und eine Mischung aus Death, Core und Gefrickel bieten, aber auch ruhige Momente. Dazu Sänger Alexander Backlund: "Wir sind stolz, die erste Single unseres Debütalbums "Vignette" veröffentlichen zu können. 'Erasing Contrast' wurde kurz nach meinem Einstieg in die Band fertiggestellt und ist in vielerlei Hinsicht der Song, der für uns alles in Bewegung gesetzt hat. In dem Text, der mein erster musikalischer Beitrag war, dreht es sich um das Phantom-Selbst, das uns alle heimsucht - unser ideales Selbstbild, wie wir oder andere es wahrnehmen. Wir alle werden als unbeschriebenes Blatt geboren, aber während unseres Lebens konstruieren wir nach und nach eine falsche Perspektive.Wir vergleichen unaufhörlich unsere Siege und Misserfolge mit vorgeschriebenen Lebensbildern, die uns von den Medien oder von unseren Mitmenschen aufgezwungen werden. Von Geburt an erzählt man uns von all den Dingen, die wir sein könnten - aber in unserer Welt erreichen nur wenige den Platz der Starken, während die meisten von uns mit unaufgeschöpftem Potenzial stirbt. Unser Selbstbild steht immer im Gegensatz zu all den Dingen, die wir hätten erreichen können, wenn wir einen anderen Weg gewählt hätten. Das liegt in der Natur von uns Menschen. Es ist ein inhärenter Fehler in unserer Denkweise, dass Unternehmen und religiöse Gruppen gerne ausbeuten. Habe nichts, wünsche dir nichts, nimm nichts an, gar nichts... außer unser Album "Vignette". Davon solltet Ihr euch unbedingt ein Exemplar kaufen."

Na dann mal los. Die Single gibt es bereits über die Links im Nuclear Blast Shop.