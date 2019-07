VUG: Berliner Retro in Gold

Läßt man 'Tired Of', das neue Lebenszeichen der Berliner VUG auf sich wirken, läßt sich für das neue Album, das noch in diesem Jahr 2019 bei Noisolution erscheinen wird, Großes erwarten.

Mit dem Auftritt auf dem Stoned From The Underground am folgenden Wochenende startet die Band zudem in ihre Tour, deren Daten unter dem Hit zu finden sind.

11.07.2019 – Erfurt-Stotternheim, Stoned From The Underground Festival

03.08.2019 – Bremen, Privatfestival

04.08.2019 – Aschaffenburg, Kommz

16.08.2019 – Marienthal, Hoflärm Open Air

17.08.2019 – Bielefeld, Potemkin

30.08.2019 – Dresden, Chemiefabrik

31.08.2019 – Bad Kösen, Saalepartie 2019

07.09.2019 – Stralsund, Werkstatt