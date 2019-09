VUG datiert Albumtermin und Reise auch

So richtig genau ist die Ankündigung für den Veröffentlichungstermin der Berliner nicht, aber wie Noisolution mitteilt, wird es in diesem Winter 2019 passieren. Aber da es am 21.12.2019 zur Homecoming Release Party in Berlin kommt, gehen wir mal von diesem Termin aus.

Was dagegen genau steht, sind die Tourtermine, versehen mit einer dicken Empfehlung unsererseits:

06.12.2019 – Münster, RARE GUITAR

07.12.2019 – Oldenburg, MTS LP’s CD’s

08.12.2019 – Hamburg, Lehmitz Reeperbahn

10.12.2019 – NL - Amsterdam, Cinetol

11.12.2019 – Kassel, Karnak

12.12.2019 – Viechtach, Altes Spital

13.12.2019 – AT - Linz, KAPU

14.12.2019 – Bamberg, Pizzini

15.12.2019 – München, Backstage München

20.12.2019 – Würzburg, Immerhin Würzburg

21.12.2019 – Berlin, Zukunft am Ostkreuz (Homecoming Release Party)