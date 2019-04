VULTURE INDUSTRIES, HELHEIM und MADDER MORTEM auf Tour

Elf Jahre nach ihrer ersten Europa-Tournee geht VULTURE INDUSTRIES erneut auf große Fahrt: Zusammen mit HELHEIM und MADDER MORTEM sind die norwegischen Avantgarde-Rocker auf "Strange Rains"-Tournee. Hier machen die drei Bands Halt:

12 Apr 19 Bergen (NO) Kvarteret

25 Apr 19 Bucharest (RO) Quantic Club

26 Apr 19 Cluj Napoca (RO) Flying Circus

27 Apr 19 Budapest (HU) TBC

28 Apr 19 Praha (CZ) Nova Chmelnice

29 Apr 19 Paris (FR) Backstage

01 May 19 London (UK) The Underworld

03 May 19 Esbjerg (DK) Konfus

04 May 19 Dresden (DE) Skullcrusher