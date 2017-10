VUUR: Neues Video zu 'Freedom - Rio', Tour mit EPICA

Das Debüt der holländischen Band VUUR mit Anneke van Giersbergen am Mikrophon rückt näher. Am 20. Oktober wird das Album mit dem sperrigen Titel "In This Moment We Are Free - Cities" über Insideout Music erhältlich sein. Die Band hat nun ein zweites Video online sichtbar gemacht zu dem Song 'Freedom - Rio', übrigens eines meiner Highlights des Albums: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

01. My Champion - Berlin

02. Time - Rotterdam

03. The Martyr And The Saint - Beirut

04. The Fire - San Francisco

05. Freedom - Rio

06. Days Go By - London

07. Sail Away - Santiago

08. Valley Of Diamonds - Mexico City

09. Your Glorious Light Will Shine - Helsinki

10. Save Me - Istanbul

11. Reunite! - Paris

Im Anschluss an den Release wird VUUR einige Co-Headliner-Shows mit SCAR SYMMETRY spielen, bei denen MY PROPANE als Opener fungieren wird:

Dec 07, 2017 Le Trabendo Paris (FRA)

Dec 08, 2017 Biebob Vosselaar (BE)

Dec 09, 2017 The Dome London (UK)

Dec 10, 2017 Tivoli Vredenburg Utrecht (NL)

Danach kommt die Band als Support für EPICA auf Tour:

9. November – Klub Studio, Krakow

10. November – Masters of Rock Café, Zlín

12. November – Kesselhaus, Berlin

13. November – Marktalle, Hamburg

14. November – Essigfabrik, Köln

15. November – La BAM, Metz

17. November – Stereolux, Nantes

18. November – Krakatoa, Bordeaux

20. November – La Riviera, Madrid

21. November – MEO Arena, Lisbon

22. November – Hard Club, Porto

24. November – Razzmatazz, Barcelona

25. November – Le Moulin, Marseille

26. November – Le Transbordeur, Lyo

29. November – Backstage Werk, München

1. December – Estragon, Bologna

2. December – Z7, Pratteln

3. December – L’Aéronef, Lille