DEEP PURPLE: Neues Video zu 'The Surprising', Goldedition von

Das aktuelle Album "Infinite" hatte weltweit die Charts gestürmt, jetzt legt DEEP PURPLE mit einem Video zu dem Song 'The Surprising' nach. Das Video ist übrigens, wie auch der eher ruhige Song, klasse. Wollen wir spielen? Okay, also, wer erkennt die meisten Anspielungen auf DEEP PURPLE-Alben im Video: Youtube.

Am 3. November wird das Album in einer neuen Gold-Edition im Digi-Pack erscheinen, der eine Live-CD mit dem Auftritt auf Frankreichs größtem Festival, dem Hellfest 2017, beiliegen wird. Die vollständige Liveaufnahme wird im Rahmen der "The inFinite Live Recordings, Pt. 1" auch auf 3-Vinyl veröffentlicht werden. Außerdem wird es eine Blu Ray-Ausgabe geben, die das Fanherz höher schlagen lässt, da sie zusätzlich Folgendes beinhalten wird:

- 97-minütigen Dokumentation "From Here To inFinite"

- Musikvideo 'The Surprising', 3 bisher unveröffentlichte Live-Videoeaufnahmen 'Time For Bedlam', 'Birds Of Prey' und 'Smoke On The Water', alle auf dem Hellfest 2017 gefilmt und aufgenommen,

- Behind The Scenes-Material

- Outtakes der Dokumenation

- Interviews

- Audiokommentar von Deep Purple höchstpersönlich

Ich stehe solchen Veröffentlichungen mit Bonusmaterial immer skeptsich gegenüber, da die Fans, die das Album sofort kauften und in die Charts katapultierten, entweder ein zweites Mal in die Tasche greifen dürfen oder die Gelackmeierten sind, aber die Blu Ray scheint tatsächlich einen zweite Erwerb wert zu sein.