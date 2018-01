VUUR wird VOTUM mit auf Tour bringen

Die neue Band von Ex-THE GATHERING-Frontdame Anneke van Giersbergen wird auf Headliner-Tour kommen und ein musikalisches Feuer entfachen... kleiner Scherz (wer jetzt die Stirn runzelt: VUUR bedeutet Feuer auf Niederländisch). Dabei wird natürlich das Album 'In This Moment We Are Free - Cities' im Mittelpunkt stehen, aber Anneke hat sicher ein paar Pfeile im Köcher aus anderen Projekten und ihrer ehemaligen Band. Zusätzlich wird VOTUM als Polen mit dabeisein, und das ist auch ein beachtenswerter Geheimtipp. Daher: Nichts wie hin, und zwar zu diesen Orten:

Feb 06, 2018 - The Wardrobe, Leeds UK

Feb 07, 2018 - O2 ABC2, Glasgow UK

Feb 08, 2018 - Cluny, Newcastle UK

Feb 09, 2018 - Factory, Manchester UK

Feb 10, 2018 - Asylum, Birmingham UK

Feb 12, 2018 - Rockpalast, Bochum DE

Feb 13, 2018 - Marx, Hamburg DE

Feb 14, 2018 - Lido, Berlin DE

Feb 16, 2018 - Nová Chmelnice, Prague CZ

Feb 17, 2018 - Żaczek, Kraków PL

Feb 18, 2018 - A38 Hajó, Budapest HU

Feb 20, 2018 - Backstage Club, Munich DE

Feb 21, 2018 - ClubCANN, Stuttgart DE

Feb 22, 2018 - Colos-Saal, Aschaffenburg DE

Feb 24, 2018 - Magazzini Generali, Milan IT

Feb 25, 2018 - MiniZ7, Pratteln CH