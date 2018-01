HIMMELSSTÜRMER mit neuem Album

Am 01.06.2018 erscheint das neue Album der Deutschrock-Formation HIMMELSSTÜRMER mit dem Titel "Wir Werden Keine Engel". Die Band erlaubt jetzt schon den Blick auf die Tracklist der Scheibe:

01 WIR SIND WIEDER DA

02 ICH BLEIBE STEHN

03 PARTY-POGO-DOSENBIER

04 VERPISS DICH

05 NIE GENUG

06 FÜR IMMER

07 WIR WERDEN KEINE ENGEL

08 AUF NIMMERWIEDERSEHEN

09 LEBE DEN MOMENT

10 ICH RENN

Live wird die Band ihre neuen Songs am 02.06.2018 auf der Warm Up Party zum HvM Festival (Helden von Morgen) in Tannheim vorstellen.