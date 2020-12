V.E.R.S.U.S. besingt die schönste Zeit im Jahr

Nein, es geht nicht um Weihnachten, wenn die Frankfurter Rock'n'Roll-Spaßband V.E.R.S.U.S mit einem neuen Song "Die schönste Zeit im Jahr" besingt. Es geht um die Festival-Saison. Und nachdem die in diesem Jahr weitgehend ausgefallen ist, räumen die hessischen Jungs wenigstens die Möglichkeit ein, mit einem Video zu dem Song ein wenig in Stimmung zu kommen. Das bei Youtube eingestellte Video wird von Glory & Fame Music, NaunatownMusic, Rock am Stück und G.O.N.D präsentiert.

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, das V.E.R.S.U.S im kommenden Jahr selbst als Festivalveranstalter auftritt. Für den 04.-05.06.2021 ist im Frankfurter Burghof Hühnerstall das L A F.A.M.I.L.I.A geplant, für das neben den Veranstaltern mit UNHERZ, KINK KONGS DEOROLLER, AREA DESASTER und EDELWEISS bereits weitere Akteure verpflichtet sind.

Da bleibt nur, Daumen drücken, damit die Festival-Saison 2021 auch tatsächlich wieder durchstarten kann.