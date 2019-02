Viel viel neues GOLD!

Diese meine Lieblingsband um Milena Eva hat viel Neues anzubieten. Ein neues Label, ein neues Video, bald ein neues Album Album und dann auch noch eine Tour.

Das neue Album stellt die Frage "Why Aren't You Laughing?" und wir am 5. April via Artoffact Records veröffentlicht. Wer die letzten GOLD-Videos kennt, weiß dass es dort in der Regel nicht allzu viel zu lachen gibt. Und auch 'He Is Not' beschäftigt sich mit einem düsteren Thema. Doch anstatt wie letztens oft geschehen der Menschheit ihre Schlechtigkeit aufzuzeigen, geht GOLD hier introvertiertere Wege. In dem wie immer toll aufgemachten Video wird der Verlust eines geliebten Menschen thematisiert, und wie absurd es ist, dass man selber weiter Leben darf. Ein Geist spielt hierbei eine Hauptrolle.

Wer lieber Live-Action anschauen will, kommt am besten hierher (deutschsprachiger Raum):



25.04.2019 Berlin, Urban Spree

28.04.2019 Wien, Arena

29.04.2019 Ljubljana, Gromka

30.04.2019 Linz, Kapu

1.05.2019 Jena, Casablanca

2.05.2019 Köln, MTC

10.05.2019 Giessen, Post Valley

17.05.2019 Lohr, Umsonst & Drinnen