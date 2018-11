Vorab-Video von ATLAS : EMPIRE zum neuen Album

Für den 7. Dezember haben die Prog Rocker von ATLAS : EMPIRE ihren ersten Langspieler "The Stratosphere Beneath Our Feet" angekündigt. Als Vorgeschmack präsentiert die schottische Gruppe auf YouTube den Videoclip zu 'It's All In The Reflexes'.





