WACKEN 2018: DUST BOLT, DIE HAPPY, ERIK COHEN
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Auch heute hat der Wacken Open Air Adventskalender wieder neue Bands rausgelassen. Hinter dem 21. Türchen versteckten sich DUST BOLT, DIE HAPPY und ERIK COHEN.
Damit sieht das bisherige Billing so aus:
ALFAHANNE, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CLOWNS, CONVERGE, DESERTED FEAR,DEZPERADOZ, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIE HAPPY, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DOOL, DORO, DUST BOLT, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, ERIK COHEN, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, GRAVE PLEASURES, HATE SQUAD, HATEBREED, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LEE AARON, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR
- Quelle:
- Wacken Open Air
- Redakteur:
- Mario Dahl
- Tags:
- wacken woa 2018 dust bolt die happy erik cohen
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