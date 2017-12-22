WACKEN 2018: GRUESOME, ESKIMO CALLBOY, SONS OF APOLLO, TRAITOR
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Hinter dem 22. Türchen des Wacken-Adventskalenders verstecken sich sogar vier Bands. Damit ist das Billing auf die folgenden 86 Bands angewachsen:
ALFAHANNE, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CLOWNS, CONVERGE, DESERTED FEAR,DEZPERADOZ, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIE HAPPY, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DOOL, DORO, DUST BOLT, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, ERIK COHEN, ESKIMO CALLBOY, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, GRAVE PLEASURES, GRUESOME, HATE SQUAD, HATEBREED, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LEE AARON, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SONS OF APOLLO, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, TRAITOR, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR
- Quelle:
- Wacken Open Air
- Redakteur:
- Mario Dahl
- Tags:
- wacken woa 2018 eskimo callboy gruesome traitor sons of apollo
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