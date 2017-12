WACKEN 2018: EVIL INVADERS, UNZUCHT, NOCTURNAL RITES

Heute hat der Wacken-Adventskalender aber eine wilde Mischung ausgespuckt. Mit den Belgiern EVIL INVADERS gibt es Speed Metal, NOCTURNAL RITES servieren Heavy Metal und UNZUCHT zeigt, wie Dark Metal aus Hannover klingt. Hier ist das gesamte bisher bekannte Billing:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DORO, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FIREWIND, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MANTAR, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SEPULTURA, THE CHARM THE FURY, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.