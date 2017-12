WACKEN 2018: MADBALL und MR. BIG

Weiter geht es mit den New Yorker Hardcore'lern MADBALL und den Hard Rockern MR. BIG. Letztere braucht man wohl nicht vorstellen, oder hat irgendjemand den Hit 'To Be With You' nicht mehr im Ohr? Na also. So sieht das Billing aus:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DORO, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FIREWIND, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SEPULTURA, THE CHARM THE FURY, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.

Karten gibt es bei Metaltix.