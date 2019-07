WACKEN OPEN AIR 2019: Jetzt auch mit Full Metal Gaming

Ich frage mich ja, wann man das alles machen soll, wenn es mir bei meinem bisher einzigen Besuch des WOA nicht möglich war, alle Bands auf allen Bühnen zu sehen, die mich interessierten, aber als Abwechslung von Musik gibt es jetzt auch Computerspiele auf dem WACKEN OPEN AIR 2019. Um genau zu sen, wird es sogar ein eigenes Gaming Village geben, in dem Activision die SABATON-Version vom "World Of Tanks" und "Crash Team Racing Nitro-Fueled"zeigen wird, Red Bull führt "DOTA 2" vor, Sony bietet den Zombie-Spiel "Days Gone" und Daedalic zeigt "A Year Of Rain", "Felix The Reaper" und "Iron Danger". Auch ein eigener 2-sports-Truck wird vor Ort sein.

Holger Hübner erklärt: "Mit dem 'Full Metal Gaming Village' wollen wir erneut eine Brücke zwischen zwei Welten schlagen. Aus Studien und eigenen Umfragen ist uns bewusst, dass viele Metal-Fans gleichzeitig begeisterte Gamer sind. Deshalb liegt es nahe, dieses Thema auch in diesem Jubiläumsjahr erneut im Kontext des Wacken Open Air anzubieten und zu fördern."