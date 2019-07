DENIAL OF GOD: Drittes Album im Oktober

Nach dem Appetithappen "The Shapeless Mass" (zum Review) folgt im Oktober "The Hallow Mass". Das dritte Album der dänischen Underground-Veteranen DENIAL OF GOD hat mit dem 25. Oktober ein Veröffentlichungsdatum erhalten und wird über Osmose Productions und Hells Headbangers in Kooperation auf die Grabsteine dieser Welt gehievt. Auch das Cover-Artwork – gestaltet von Markus Vesper – gibt es auf der Bandcamp-Seite zu sehen.

Nach Angaben der Band erwarten uns sieben Songs mit einer Spielzeit von 63 Minuten.

