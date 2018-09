WACKEN OPEN AIR 2019: Neue Bands

Ich hoffe, jeder hat sich sein Ticket früh genug besorgt, sodass er jetzt über diese Ankündigung jubeln kann, denn wenn nicht: Das Festival ist ausverkauft. Für Ticketinhaber, Optimisten, die meinen, sie werden schon noch irgendwo eine Karte herkriegen, und diejenigen, die sich ärgern wollen, wurden jetzt diese Bands bekannt gegeben: HAMMERFALL, QUEENSRYCHE , SWEET, OPETH, PRIMORDIAL, HAMFERÐ, EISBRECHER, THY ART IS MURDER, CRITICAL MESS, THE ADICTS, LIFE OF AGONY, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA.

Damit sieht das bisher bekannt Billing so aus:

THE ADICTS, AIRBOURNE, AVATAR, CRITICAL MESS, DARK FUNERAL, DEMONS & WIZARDS, EISBRECHER, HAMFERÐ, HAMMERFALL, KROKUS, LIFE OF AGONY, MESHUGGAH, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, OPETH,PARKWAY DRIVE, POWERWOLF, PRIMORDIAL, QUEENSRYCHE , ROSE TATTOO, SABATON, SWEET, THY ART IS MURDER, WITHIN TEMPTATION.