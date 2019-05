WACKEN WINTER NIGHTS 2020: Erste Bands

Vom 14. bis 16. Februar 2020 wird es wieder die WACKEN WINTER NIGHTS geben, zum vierten Mal drei Tage voller Metal, Mittelalter und Met. Jetzt sind bereits eine ganze Reihe Bands bestätigt worden, nämlich SCHANDMAUL, CORVUS CORAX, PRIMORDIAL, EINHERJER, HEXVESSEL, METSATÖLL, LINDY-FAY HELLA (WARDRUNA), BALDRS DRAUMAR, NYTTLAND und RELIQUIAE.

Projektleiter Helge Rudolph kommentiert: "Nach drei erfolgreichen Jahren werden die Wacken Winter Nights im Jahr 2020 in die vierte Runde gehen, da die Besucher das als Experiment gestartete Festival in der kalten Jahreszeit offenbar begeistert angenommen haben – obwohl die Idee auf den ersten Blick vielleicht etwas verrückt erscheinen mag", sagt der Projektleiter. "Das bisherige Gelände hat sich bewährt und ist in seiner diesjährigen Form allen Anforderungen gewachsen. Damit haben wir eine optimale Ausgangslage erreicht, um in denen kommenden Jahren auch einen weiteren Ausbau vorzunehmen - was immer da auch kommen mag. Das Programm wird ebenfalls eine konsequente Weiterentwicklung der zuletzt gebotenen Spielarten sein und den zahlreichen Freunden von Mittelalter-Rock sowie von Folk, Pagan und Viking Metal alles bieten, was ihr Herz begehrt. Wir sind auch ein wenig stolz darauf, dass wir bereits bei dieser ersten Ankündigung hochkarätige Acts verkünden können."

Tickets kosten 89 Euro für die ganze Schnellen und 99 Euro für ein normales Drei-Tage-Ticket und können bei Metaltix geordert werden. Wer wissen möchte, was ihn ungefähr erwartet, kann ja mal auf 2019 zurückblicken: Youtube.