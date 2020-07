WACKEN WORLD WIDE: Morgen geht es los!

Am Mittwoch, den 29. Juli, geht es um 17:00 Uhr los mit der Anmoderation zu einem viertägigen Virtual Reality-Metal-Festival, einer völlig neuen Erfahrung für uns alle. Hier ist der Link zur Running Order.

Mit dabei sein werden zahlreiche bekannte Acts, darunter auch die deutsche Metalqueen DORO: "Das W:O:A gehört bekanntlich zu meinen absoluten Lieblingsfestivals. Es ist sehr, sehr traurig, dass es dieses Jahr erstmals ausfallen muss, denn es gibt nicht Großartigeres als auf einer der großen Wacken- Bühnen zu stehen und mit den 75.000 Metalheads davor abzurocken. Mit Wacken World Wide gibt es dieses Wochenende für Künstler und Fans Gott sein Dank die geniale Option, digital und online miteinander den Metal zu zelebrieren. Wir werden bei unserer Show natürlich auch die Wacken-Hymne "We Are The Metalheads" spielen und mächtig Gas geben, inklusive Feuerwerk auf der Bühne. Ich freu mich auf euch! All We Are! Für Immer!"

Das Ganze kann auf der Webseite des Wacken World Wide oder bei Magenta TV miterlebt werden. Ich bin gespannt.