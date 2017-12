WACKEN: WINTERSUN, BLUES PILLS, CONVERGE, GAAHLS WYRD

Gleich vier neue Bands wurden zum Wacken Open Air 2018 bekannt gegeben. Neu hinzugekommen sind WINTERSUN, BLUES PILLS, CONVERGE, GAAHLS WYRD sodass das gesamte Billing jetzt so aussieht:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DORO, ENSLAVED, EPICA, FIREWIND, GAAHLS WYRD, IN EXTREMO, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MANTAR, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, OOMPH!, RIOT V, RUNNING WILD, SAMAEL, SEPULTURA, THE CHARM THE FURY, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.

Tickets gibt es bei Metaltix.