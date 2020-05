Unverfälschten Achtzigerjahre-Teutonen-Metal ohne Schnörkel serviert WALLOP auf ihrem Album "Alps On Fire", welches am dem 24. April via Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Mit 'Missing In Action' gibt es nun auch ein aktuelles Video aus dem Killer Album. YouTube.

