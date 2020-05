MISSION IN BLACK: Steffi Stuber präsentiert ihre wilde Seite

Steffi Stuber präsentiert sich in ihrem neuen Vocal-Cover-Video zum Titel 'Escape Time' von ihrer ganz wilden Seite. Der Song stammt von ihrer letzten Band VARIETY OF YOUR DEMONS, kurz auch V.O.Y.D. genannt, die eine gelungene Mischung aus Melodic/ Death/ Black und Doom Metal spielten. Wer gar nicht genug von Steffis Gesangskünsten bekommen kann, darf gerne in unserem Shop zuschlagen und sich unseren nigelnagelneuen "METALLIANCE Vol.3" Sampler zulegen, der mit der Bandhymne 'Mission In Black' einen exklusiven Song der gleichnamigen Band enthält, den es in dieser Form nur bei uns zu kaufen gibt. Viel Spaß damit. YouTube.

Quelle: Facebook Steffi Stuber Redakteur: Mahoni Ledl Tags: mission in black steffi stuber variety of your demons escape time