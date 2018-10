WALL OF SLEEP mit dem ersten Song von

Das Lied der Ungar heißt 'Deserter' und kann per Lyrikvideo angehört werden: Youtube.

Das Album wird am 26. Oktober über Nail Records erscheinen und folgende Lieder beinhalten:

1. Seven Point Five

2. Sins Of The Fathers

3. I Wanna Be The President

4. The Road Through The Never

5. Deserter

6. Mindkiller

7. 10000 Days

8. Fear

Vorbestellungen können in Hammer Musik Online Shop aufgegeben werden.