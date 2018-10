OH HIROSHIMA ist jetzt bei Napalm Records

Die Postrocker aus Schweden haben einen Vertrag beim österreichischen Label Napalm Records unterzeichnet. Aus diesem Anlass hat Napalm die beiden vroherigen Alben des Trios als streng limitierte Vinylausgaben neu veröffentlicht. Man kein sowohl "In Silence We Yearn" als auch "Resistance is Futile" im Napalm-Shop vorbestellen. Veröffentlichungstermin ist der 7. Dezember. Wer die Band nicht kennt, kann mal in den Song 'Drones' reinlauschen: Youtube.

Quelle: Napalm Redakteur: Frank Jaeger Tags: oh hiroshima