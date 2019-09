WARBRINGER ist zurück

Das Quintett aus Los Angeles bringt sich mit dem neuen Stück 'Firepower Kills' zurück auf die öffentliche Bühne. Wobei das etwas tief gestapelt ist, so viel wie diese Band tourt. Da kommen schon mal 54 (!) Shows an 54 Tagen zusammen. Das lief so als Co-Headliner mit ENFORCER. Und nebenbei neue Stücke schreiben.

Das letzte Album der Classic Thrasher erschien 2017 auf Napalm Records.