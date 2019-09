QUEEN ELEPHANTINE: Musik wie der Name

Dieses Kollektiv hat sich 2006 in Honkong zusammengeschweißt und die mittlerweile acht Musiker dronen und dröhnen, dass es auf keine Elefantenhaut mehr passt. Wer sich mit den bassbrummigen Soundwelten von OM, UFOMAMMUT, BARDO POND, SONS OF OTIS oder SWANS wohlig abgeholen fühlt, kann sich das Album "Gorgon" ab dem 08.11.2019 bei Argonauta Records besorgen. Die Band, die nun in Philadelphia beheimatet ist, läßt unter anderem auch gern mal freejazzige Klänge oder Noiserock-Passagen in den dicken Brei mit einfließen. Und hier der geschmackvolle Ausblick:

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: queen elephantine argonauta records neues album ufomammut drone psychedelic swans sons of otis om sludge noise ambient