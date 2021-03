WARCALL: Neues ohne Wartezeit

Statt ihre Fans mit der Warterei auf ein neues Full-Lenght-Album zu quälen, hauen die Herren von WARCALL zwei EPs raus. Die erste mit dem Titel "Dead End Pt.1" erscheint digital am 23.04.2021 und enthält die folgenden Songs:

1. Reckless (4:19)

2. Death Wish (8:00)

3. 800x (3:42)

4. The Chase (4:41)



'The Chase' wird bereits jetzt via Bravewords vorgestellt. Außerdem findet sich die Musik von WARCALL auf der Plattform Bandcamp.